Новости спорта:Ясир Аль-Румайян будет назначен новым президентом клуба.

Ньюкасл объявит о смене владельца клуба 1 июня — после того, как официально будет завершена работа с документами о продаже.

Премьер-лига одобрила продажу клуба за 335 миллионов евро. Новым президентом Сорок будет назначен Ясир Аль-Румайян.

Ранее будущих владельцев Ньюкасла обвиняли в связях с пиратским стриминговым сервисом, что могло поставить крест на их приобретении клуба у прежнего владельца Майка Эшли.

Желанным тренером для нового руководства клуба являются Маурисио Почеттино или Массимилиано Аллегри, которые находятся без работы после увольнения из Тоттенхэма и Ювентуса соответственно.

На сегодняшний день Ньюкасл занимает 13-е место в таблице АПЛ. Чемпионат элитного английского дивизиона приостановлен из-за пандемии COVID-19.