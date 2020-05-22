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Нанни: В Динамо я не чувствовал, что нужен команде

Нанни: В Динамо я не чувствовал, что нужен команде
13:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Роберто Нанни считает, что ему не дали полностью раскрыться в киевском клубе.

Бывший аргентинский легионер киевского Динамо Роберто Нанни в интервью YouTube-каналу Бомбардир вспомнил период пребывания в столичном клубе и рассказал о том, как тяжело ему давалось нахождение в Киеве.

"Первые впечатления от Киева были достаточно неоднозначными, но потом мне понравился этот город. Однако мне не хватало игровой практики. В Динамо, по сравнению с другими командами, я не чувствовал себя важным игроком. В других же клубах я чувствовал, что я нужен. Первые три месяца я очень плохо себя чувствовал. Я мог часто запереться в комнате и плакать. Я скучал по жизни в Буэнос-Айресе. В Киеве я был один и совсем не играл".

"От меня были большие ожидания, но я забил столько, сколько мне дали времени. Если бы я сыграл два-три сезона и ничего бы не забил, тогда можно было бы говорить о чем-то", — сказал Нанни.

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В киевское Динамо Нанни перебрался летом 2003-го из аргентинского Велес Сарсфилд за 4 млн евро. Однако закрепиться в первой команде игроку так и не удалось. Вплоть до лета 2008-го Нанни ездил по различным арендам, пока у него не закончился контракт с "бело-синими".

В составе Динамо Нанни отыграл пять матчей, отметившись четырьмя голами.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Роберто Нанни.
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