Моуринью разбил железный стол в перерыве матча Лиги чемпионов с Динамо

Новости спорта:Итальянцы все же вырвали победу в конце матча.

Бывший спортивный директор «Интера» Марко Бранка вспомнил Libero матч команды в Лиге чемпионов против «Динамо» в 2008-м году.

В последствии, «Интер» выиграл Лигу чемпионов в том сезоне.

«Помню один из немногих моментов ярости Моуриньо. Таких было три или четыре, не больше. Это был перерыв матча в Киеве, когда мы проигрывали «Динамо» 0:1 в ноябре после первого тайма и были близки к прощанию с Лигой чемпионов. Жозе был вне себя, он оказался настолько взбешен, что разбил тяжелый железный массажный стол в раздевалке, я даже не знаю, как он это сделал. Затем произошел гол Милито на 86-й минуте и победный мяч Снейдера на 89-й. Мы выиграли. Остальное – уже история».