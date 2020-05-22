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Ключевой игрок Челси может не сыграть в этом сезоне из-за опасений заразиться коронавирусом

Ключевой игрок Челси может не сыграть в этом сезоне из-за опасений заразиться коронавирусом
14:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:В клубе поддерживают игрока и понимают его опасения.

Полузащитник Челси и сборной Франции Н’Голо Канте может пропустить остаток сезона из-за опасений заразиться коронавирусом.

Как сообщает The Sun, после тренировки во вторник хавбек почувствовал себя нехорошо, поэтому в среду отказался возвращаться на базу для продолжения подготовки к возобновлению сезона.

У Канте были проблемы со здоровьем - в 2018 году он потерял сознание в раздевалке на тренировочной площадке, а также потерял брата от сердечного приступа.

В Челси заявили, что поддерживают игрока и разрешат не тренироваться, пока он не решит, что можно вернуться, даже если это будет в следующем сезоне.

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В текущем сезоне Канте провел за Челси 18 матчей и забил 3 гола.

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ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Н’Голо Канте.
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