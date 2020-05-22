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Шоу рассказал о влиянии Солскьяера на его карьеру

Шоу рассказал о влиянии Солскьяера на его карьеру
14:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Защитник Люк Шоу рассказал о работе с норвежским специалистом.

Крайний защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу высказал свое мнение о сотрудничестве с главным тренером команды Оле-Гуннаром Солскьяером.

"Какое влияние? Огромное. Он очень помог мне на поле, но, тем более, он оказал одно из самых больших влияний вне поле, в том, как он обращается с игроками".

"Он знает, что нужно футболистам. У меня была трудная пара лет, прежде чем он пришел. Может быть, он понял это и знал, что мне нужно. Он действительно помог мне обрести уверенность. Солскьяер, очевидно, верит в меня, он говорит мне об этом. Это уверенность, которая нужна вам как игроку: чтобы менеджер верил в вас", — цитирует Шоу Goal.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Люк Шоу.
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