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Анчелотти: Зидан изменил мои представления о футболе

Анчелотти: Зидан изменил мои представления о футболе
15:57 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Итальянец рассказал о работе с легендарным французом.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти рассказал о работе с Зинедином Зиданом в Ювентусе, когда француз был в статусе игрока.

"С Зиданом я попытался изменить свое представление о системе. Зидан — первый игрок, который дал мне возможность изменить систему и играть по-другому. Поэтому, когда у меня был он в составе, в первый год в Ювентусе я играл по схемеистеме 3-4-1-2, имея Дель Пьеро и Индзаги впереди, а Зидан немного позади. Второй сезон я играл с четырьмя защитниками, но сохранил двух нападающих впереди и одного "десятку", в качестве Зинедина".

"Зидан изменил мое представление о футболе. Я был так сосредоточен до Ювентуса на 4-4-2, а после Зидана я изменился, я хотел поставить его на лучшую позицию, чтобы он мог чувствовать себя более комфортно на поле", — цитирует Анчелотти Sky Sports.

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Ранее Матерацци признался, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006.

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ФК Реал, Карло Анчелотти, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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