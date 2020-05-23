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Бавария не воспользовалась выкупом Коутиньо

Бавария не воспользовалась выкупом Коутиньо
00:29 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Тем не менее, бразилец все еще может продолжить карьеру в Мюнхене.

Бавария не стала пользоваться опцией выкупа Филиппе Коутиньо. Отметим, что "ротен" могли заполучить футболиста за 120 миллионов евро.

"Срок опции выкупа истек – мы ее не активировали. Клуб определит состав команды на следующий сезон и решит, будет ли там Коутиньо или нет", — приводит слова Карла-Хайнца Румменнигге AFP со ссылкой на Der Spigel.

Напомним, что права на Коутиньо принадлежат Барселоне, а в Баварии он находится на правах аренды. Сообщается, что в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы клубы из АПЛ. 

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Бавария, Футбол, Филиппе Коутиньо.
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