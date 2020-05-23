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Герта разгромила Унион в дерби Берлина (Видео голов)

Герта разгромила Унион в дерби Берлина (Видео голов)
07:15 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:"Старая дама" поднялась на десятое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Герта на своем поле уверенно обыграла Унион в матче 27-го тура чемпионата Германии. Берлинское дерби состоялось на стадионе Олимпиаштадион и завершилось со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Все свои голы Герта забила во втором тайме. На 51-й минуте счет открыл капитан "Старой дамы" Ведад Ибишевич. Спустя полторы минуты Доди Лукебакио удвоил преимущество своей команды.

Матеус Кунья Матеус довел счет до разгромного, а итоговый результат установил Дедрик Бойата.

Герта – Унион 4:0

Голы: Ибишевич, 51, Лукебакио, 52, Кунья, 61, Боята, 77.

Герта: Ярстайн – Пекарик, Боята, Торунарига, Платтенхардт – Груйич, Шельбред – Лукебакио (Дилросун, 76), Дарида, Кунья (Миттельштедт, 66) – Ибишевич (Пьонтек, 75).

Унион: Гикиевич – Хюбнер, Фридрих, Паренсен – Триммель, Премель, Андрих (Кроос, 72), Райхель (Рьерсон, 63) – Ингвартсен (Уджа, 57), Бюлтер (Малли, 63) – Андерссон (Польтер, 71).

Предупреждения: Лукебакио, Груйич – Паренсен.

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Благодаря победе в берлинском дерби Герта поднялась на десятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Унион остался на 12 строчке с 30 баллами.

Ранее сообщалось, что матчи Бундеслиги ближайших туров будут начинаться с минуты молчания - так игроки почтят память погибших от коронавируса.

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Бундеслига, ФК Герта, Чемпионат Германии, ФК Унион.
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