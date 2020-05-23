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Баллак оценил уровень защитника Ван Дейка из-за отсутствия классных форвардов

Баллак оценил уровень защитника Ван Дейка из-за отсутствия классных форвардов
08:16 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Немец не согласен с тем, что Вирджила называют лучшим защитником лиги.

Бывший полузащитник Челси Михаэль Баллак оценил уровень игры защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейка.

"Ван Дейку повезло играть в эпоху, когда в Премьер-лиге нет Дрогба, Лэмпарда, Ширера, Руни, ван Перси, Тевеса, Адебайора и Диего Косты. Поэтому все и думают, что он лучший защитник в АПЛ", - цитирует Баллака Futbol Agent.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Напомним, что нидерландский защитник перешел в Ливерпуль из Саутгемптона в январе 2018 года. В 2019 году ван Дейк стал вторым в голосовании на Золотой мяч, уступив первое место форварду Барселоны Лионелю Месси.

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ФК Бавария, Бундеслига, Михаэль Баллак, ФК Лтверпуль.
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