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Манчестер Юнайтед подал в суд на разработчиков Football Manager

Манчестер Юнайтед подал в суд на разработчиков Football Manager
17:32 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Клуб считает, что в игре решили подделать его торговую марку.

«Манчестер Юнайтед» начал судиться с разработчиком серии Fooball Manager. Клуб недоволен тем, что компания хочет подделать торговую марку клуба в своих играх.

Представители МЮ отметили, что компании Sega и Sports Interactive незаконно используют название Manchester United без официального логотипа. По заявлению истца, таким образом эти компании лишают организацию права на продажу лицензии и пытаются подделать ее торговую марку.

В свою очередь ответчик утверждает, что название клуба «Манчестер Юнайтед» использовалось в играх серии с 1992 года, но истец ни разу не подавал жалобы до этого иска. Также игроки МЮ неоднократно положительно говорили о Football Manager, а клуб предоставлял разработчикам свои базы данных.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Fooball Manager.
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