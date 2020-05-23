Манчестер Юнайтед подал в суд на разработчиков Football Manager

Новости спорта:Клуб считает, что в игре решили подделать его торговую марку.

«Манчестер Юнайтед» начал судиться с разработчиком серии Fooball Manager. Клуб недоволен тем, что компания хочет подделать торговую марку клуба в своих играх.

Представители МЮ отметили, что компании Sega и Sports Interactive незаконно используют название Manchester United без официального логотипа. По заявлению истца, таким образом эти компании лишают организацию права на продажу лицензии и пытаются подделать ее торговую марку.

В свою очередь ответчик утверждает, что название клуба «Манчестер Юнайтед» использовалось в играх серии с 1992 года, но истец ни разу не подавал жалобы до этого иска. Также игроки МЮ неоднократно положительно говорили о Football Manager, а клуб предоставлял разработчикам свои базы данных.