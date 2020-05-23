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Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Интер отклонил предложение ПСЖ по Икарди

Интер отклонил предложение ПСЖ по Икарди
15:04 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:"Интер" отклонил первоначальное предложение "ПСЖ" в размере 50 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в виде бонусов за нападающего Мауро Икарди.

Как сообщает итальянская пресса, миланский клуб хочет получить по крайней мере 60 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в виде надбавок.

Нападающий в настоящее время находится в Париже, где на правах аренды защищает цвета чемпионов Франции. При этом по окончании сезона у "ПСЖ" была возможность выкупить аргентинца за 70 миллионов евро. Однако чемпионы Лиги 1 потребовали скидку, ссылаясь на кризис из-за пандемии коронавируса.

"ПСЖ" уже заплатил 13 миллионов евро за сезонную аренду Икарди и покрыл его зарплату, которую он оплатил 20 мячами и четырьмя передачами в 31 матче за "ПСЖ".

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Напомним, что текущий чемпионат во Франции завершен досрочно.

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ФК Интер (Милан), ФК ПСЖ, Новости спорта, Мауро Икарди.
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