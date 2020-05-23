Игуаин: Трудно сказать "нет", когда Барселона и Месси звонят

Новости спорта:Форвард высказался касательно слухов вокруг игрока.

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин заявил, что Лаутаро Мартинесу будет сложно не перейти в Барселону, если соответствующее предложение поступит.

"Это сложная ситуация, например, когда мне было 18 лет, и Реал пришел посмотреть на мою игру, я не сказал "нет, спасибо". Вы просто не знаете, что может произойти".

"Очевидно, я не хочу создавать какие-либо противоречия, но трудно сказать "нет", когда Барселона и Месси звонят. Я не хотел бы быть на его месте прямо сейчас".

"Лаутаро находится на подъеме, это самая захватывающая часть его карьеры, он уже является частью большой команды, такой как Интер, несмотря на свою молодость. Он уже играл на Копа Америка, забивая голы, и, без сомнения, обладает тем, что нужно, чтобы стать основным в сборной Аргентины", — цитирует Игуаина Goal.

Ранее футболист заявил, что хотел бы завершить карьеру в Ривер Плейт.