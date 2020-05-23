Скачать
Суббота, 23.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Названа дата начала нового сезона чемпионата Франции
Названа дата начала нового сезона чемпионата Франции
Марио Гетце покидает Боруссию Д
Марио Гетце покидает Боруссию Д
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Клуб Реброва с двумя украинцами в составе удачно возобновил сезон

Клуб Реброва с двумя украинцами в составе удачно возобновил сезон
19:01 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Команда Сергея Реброва закрепила лидерскую позицию в чемпионате Венгрии.

Ференцварош, который возглавляет украинец Сергей Ребров, дома обыграл Дебрецен в перенесенном матче первого тура чемпионата Венгрии (2:1).

Гости открыли счет на 13-й минуте, отличился Боди. Однако уже в первом тайме Фради вышли вперед благодаря дублю Сигера.

В составе хозяев в стартовом составе вышли два украинца, Александр Зубков и Игорь Харатин. Оба полузащитника заработали по желтой карточке в первом тайме. Зубкова сменили на 60-й минуте, Харатин отыграл полный матч.

Ференцварош закрепил лидерскую позицию в чемпионате Венгрии. Команда Реброва набрала 56 очков и теперь опережает МОЛ Види на 6 пунктов, имея матч в запасе. Следующий матч Фради проведут 27 мая на выезде против Уйпешта.

Роналду показал взрывную скорость на тренировке (Видео)

Ференцварош — Дебрецен 2:1

Голы: Сигер, 21, 42 — Боди, 13.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Венгрия, Футбол, ФК Ференцварош, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
02 Роналду показал взрывную скорость на тренировке (Видео)
03 Бавария не воспользовалась выкупом Коутиньо
04 Степаненко рассказал о забавной истории с Ярмоленко
05 Суркис: Получил огромное удовольствие от того, что наконец-то возобновился футбол
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь