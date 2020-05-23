Клуб Реброва с двумя украинцами в составе удачно возобновил сезон

Новости спорта:Команда Сергея Реброва закрепила лидерскую позицию в чемпионате Венгрии.

Ференцварош, который возглавляет украинец Сергей Ребров, дома обыграл Дебрецен в перенесенном матче первого тура чемпионата Венгрии (2:1).

Гости открыли счет на 13-й минуте, отличился Боди. Однако уже в первом тайме Фради вышли вперед благодаря дублю Сигера.

В составе хозяев в стартовом составе вышли два украинца, Александр Зубков и Игорь Харатин. Оба полузащитника заработали по желтой карточке в первом тайме. Зубкова сменили на 60-й минуте, Харатин отыграл полный матч.

Ференцварош закрепил лидерскую позицию в чемпионате Венгрии. Команда Реброва набрала 56 очков и теперь опережает МОЛ Види на 6 пунктов, имея матч в запасе. Следующий матч Фради проведут 27 мая на выезде против Уйпешта.

Ференцварош — Дебрецен 2:1

Голы: Сигер, 21, 42 — Боди, 13.