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Палмейрас продлил рассрочку для Динамо по трансферу полузащитника

Палмейрас продлил рассрочку для Динамо по трансферу полузащитника
20:18 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Хавбек, который уже перешел в Сан-Паулу, обошелся киевлянам в 4,8 миллиона евро.

Палмейрас продлил для Динамо срок выплаты по очередному платежу за трансфер полузащитника Че Че. Киевляне еще не полностью рассчитались за переход игрока в 2018 году.

Че Че обошелся Динамо в 4,8 миллиона евро. В апреле прошлого года Динамо продало Че Че в Сан-Паулу за пять миллионов евро. Киевляне все еще не получили один из траншей за переход полузащитника, хотя ФИФА обязал бразильский клуб выплатить деньги.

Бразилец провел 16 матчей, в которых отметился 1 ассистом за Динамо во всех турнирах. Игрок не имел регулярной игровой практики, чаще выступая за дубль киевлян.

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Напомним, помимо Динамо Палмейрасу должен заплатить еще один украинский клуб. Шахтеру остается погасить чуть больше 700 тысяч евро за переход защитника Витао.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Че Че.
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