Палмейрас продлил рассрочку для Динамо по трансферу полузащитника

Новости спорта:Хавбек, который уже перешел в Сан-Паулу, обошелся киевлянам в 4,8 миллиона евро.

Палмейрас продлил для Динамо срок выплаты по очередному платежу за трансфер полузащитника Че Че. Киевляне еще не полностью рассчитались за переход игрока в 2018 году.

Че Че обошелся Динамо в 4,8 миллиона евро. В апреле прошлого года Динамо продало Че Че в Сан-Паулу за пять миллионов евро. Киевляне все еще не получили один из траншей за переход полузащитника, хотя ФИФА обязал бразильский клуб выплатить деньги.

Бразилец провел 16 матчей, в которых отметился 1 ассистом за Динамо во всех турнирах. Игрок не имел регулярной игровой практики, чаще выступая за дубль киевлян.

Напомним, помимо Динамо Палмейрасу должен заплатить еще один украинский клуб. Шахтеру остается погасить чуть больше 700 тысяч евро за переход защитника Витао.