Хуммельс рискует пропустить матч с Баварией

Новости спорта:Спортивный директор "шмелей" надеется, что Матс восстановиться к матчу с "Баварией"

В рамках 27-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Вольфсбург" 2:0.

Защитник "шмелей" Матс Хуммельс вышел на этот поединок с первых минут, но игрока заменили в перерыве.

Спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк рассказал, почему защитник ушел с поля.

"Я немного поговорил с доктором: у Матса есть жалобы на ахиллово сухожилие. Мы надеемся, что он сможет выйти на поле во вторник", – заявил Михаэль Цорк.

Во вторник "Боруссия" сыграет с "Баварией" в рамках 28-го тура чемпионата Германии.

Этот матч стал для 31-летнего Хуммельса стал 250-м в футболке "Боруссии" в Бундеслиге.