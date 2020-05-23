Экс-футболист Металлиста покончил жизнь самоубийством

Новости спорта:Бывший игрок сборной Сербии выстрелил себе в голову.

Бывший сербский легионер харьковского Металлиста Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством в возрасте 38 лет в Белграде, сообщает sportske.net.

Мрдакович покончил с собой в съемной квартире в центре Белграда, где он жил со своей девушкой.

Сообщается, что Мрдакович сел на кровать и со словами "я больше не могу" взял пистолет и выстрелил себе в голову. Девушка сбежала из квартиры и позвонила в полицию. Когда они прибыли, то нашли тело бывшего футболиста.

Помимо Металлиста Мрдакович выступал за множество европейских клубов, в том числе бельгийские Андерлехт и Гент, РБ Зальцбург, португальскую Виторию, Маккаби Тель-Авив, а также несколько команд из Греции, Сербии, Китая и Кипра.

Мрдакович также представлял сборную Сербии на Олимпиаде-2008 в Пекине. На его счету также 9 игр за молодежную сборную Югославии.

За свою карьеру он забил 150 голов в 397 играх. Мрдакович выступал за Металлист в сезонах-2005/06 и 2006/07. Всего в составе харьковской команды он сыграл 27 матчей и забил 7 мячей.