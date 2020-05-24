Скачать
Воскресенье, 24.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)
Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Флик: Мне понравилось как Давид Алаба действовал на позиции центрального защитника

Флик: Мне понравилось как Давид Алаба действовал на позиции центрального защитника
08:49 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Тренер Баварии считает, что матч в Дортмунде не станет решающим.

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик поблагодарил свою команду за игру против "Франкфурта" и отметил важность предстоящего поединка в Дортмунде.

- Я очень доволен первым таймом. Мы доминировали. Особенно мне понравилось как Давид Алаба действовал на позиции центрального защитника, как он организовывал оборону - высочайший класс. Также хотелось бы отметить Томаса Мюллера, который очень грамотно использовал свободные зоны - он принял участие в нескольких голах. Первый тайм прошел именно так, как мы себе это представляли. После перерыва мы вышли и сразу сделали счет 3:0. Возможно, потом, внутренне мы уже решили, что игра сделана и, возможно, нам немного не хватило концентрации. Мы не очень хорошо действовали без мяча. «Айнтрахт» очень хорошо используют стандартные положения, и мы это знали. Мы в этом компоненте выглядели не очень хорошо. Мы должные сделать выводы.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Во вторник мы надеемся на красивую игру. Независимо от результата она не станет решающей. У нас равная лига, все команды показывают привлекательный футбол, - цитирует Флика официальный сайт "Баварии".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, Чемпионат Германии, Ханси Флик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Японская девушка-рестлер умерла в возрасте 22 лет
02 Боруссия Д не заметила Вольфсбург: обзор матча (Видео)
03 Экс-футболист Металлиста покончил жизнь самоубийством
04 Бавария забила пять мячей Айнтрахту
05 Клуб Реброва с двумя украинцами в составе удачно возобновил сезон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь