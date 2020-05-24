Флик: Мне понравилось как Давид Алаба действовал на позиции центрального защитника

Новости спорта:Тренер Баварии считает, что матч в Дортмунде не станет решающим.

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик поблагодарил свою команду за игру против "Франкфурта" и отметил важность предстоящего поединка в Дортмунде.

- Я очень доволен первым таймом. Мы доминировали. Особенно мне понравилось как Давид Алаба действовал на позиции центрального защитника, как он организовывал оборону - высочайший класс. Также хотелось бы отметить Томаса Мюллера, который очень грамотно использовал свободные зоны - он принял участие в нескольких голах. Первый тайм прошел именно так, как мы себе это представляли. После перерыва мы вышли и сразу сделали счет 3:0. Возможно, потом, внутренне мы уже решили, что игра сделана и, возможно, нам немного не хватило концентрации. Мы не очень хорошо действовали без мяча. «Айнтрахт» очень хорошо используют стандартные положения, и мы это знали. Мы в этом компоненте выглядели не очень хорошо. Мы должные сделать выводы.

Во вторник мы надеемся на красивую игру. Независимо от результата она не станет решающей. У нас равная лига, все команды показывают привлекательный футбол, - цитирует Флика официальный сайт "Баварии".