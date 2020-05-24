Касильяс пообещал вернуться в Реал

Новости спорта:Икер вспомнил последний матч за мадридскую команду.

Бывший голкипер Реала Икер Касильяс признался, что хотел бы однажды вернуться в мадридский клуб.

Испанский голкипер вспомнил свою последнюю игру за "королевский клуб", которая состоялась 23 мая 2015 года. Тогда Реал обыграл Хетафе со счетом 7:3.

"Последний матч в Мадриде. Однажды я вернусь", - написал Икер в своем Twitter.

Напомним, что вратарь защищал цвета Реала с 1998 по 2015 год, после чего перебрался в Порту. Касильяс является пятикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов в составе мадридского клуба.

В феврале Икер объявил о завершении карьеры. Футболист не играл за Порту в текущем сезоне из-за перенесенного инфаркта.