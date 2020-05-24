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Боатенг рассказал о своем положении в Баварии

Боатенг рассказал о своем положении в Баварии
15:50 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Жерому Боатенгу нравится отношение к себе со стороны тренера.

Защитник Баварии Жером Боатенг рассказал о желании остаться в мюнхенском клубе. По его словам, под руководством Ханса-Дитера Флика он чувствует себя хорошо.

«До прихода Флика на пост тренера я раздумывал о своем будущем. Сейчас я чувствую себя хорошо и могу предположить, что останусь. Полностью сосредоточен на Баварии», — заявил Боатенг.

«Тренерский штаб доверяет мне. После прихода Флик сказал, что рассчитывает на меня. До этого я усердно тренировался, но не выходил на поле».

Ранее сообщалось, что мюнхенцы готовы расстаться с Боатенгом. Немецким защитником интересовался лондонский Арсенал.

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В нынешнем сезоне 31-летний защитник провел за Баварию 26 матчей во всех турнирах, отметившись ассистом.

Бавария лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая вторую Боруссию Д на 4 очка.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Жером Боатенг.
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