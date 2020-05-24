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Каштру похвастался 11 украинцами в составе Шахтера в игре с Рухом

Каштру похвастался 11 украинцами в составе Шахтера в игре с Рухом
16:56 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Наставник доволен текущим состоянием команды.

Сегодня «Шахтер» вернулся после карантина, проведя контрольный матч против «Руха». Победу со счетом 4:1 прокомментировал наставник Луиш Каштру.

"Кадровый вопрос? Исмаили должен вернуться к работе во вторник, у него было небольшое воспаление, но ничего страшного. Как и Маркиньос Сиприано, который на следующей неделе вернется к работе. Сейчас нам нужна качественная ежедневная работа».

«Отметим, что в первом тайме сегодня у нас было 7 молодых игроков, а во втором - все украинцы, потому что Марлос и Мораес имеют украинское гражданство и выступают за сборную", - сказал Каштру.

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Первый официальный матч команда должна провести против «Динамо» 30-го мая или 6-го июня.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, ФК Рух, Луиш Каштру.
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