Каштру похвастался 11 украинцами в составе Шахтера в игре с Рухом

Новости спорта:Наставник доволен текущим состоянием команды.

Сегодня «Шахтер» вернулся после карантина, проведя контрольный матч против «Руха». Победу со счетом 4:1 прокомментировал наставник Луиш Каштру.

"Кадровый вопрос? Исмаили должен вернуться к работе во вторник, у него было небольшое воспаление, но ничего страшного. Как и Маркиньос Сиприано, который на следующей неделе вернется к работе. Сейчас нам нужна качественная ежедневная работа».

«Отметим, что в первом тайме сегодня у нас было 7 молодых игроков, а во втором - все украинцы, потому что Марлос и Мораес имеют украинское гражданство и выступают за сборную", - сказал Каштру.

Первый официальный матч команда должна провести против «Динамо» 30-го мая или 6-го июня.