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Дарио Срна похвалил президента Руха

Дарио Срна похвалил президента Руха
17:37 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Хорват считает, что команда добьется успеха в УПЛ.


В воскресенье «Шахтер» провел контрольный матч с «Рухом» и обыграл соперника 4:1. Команда Первой лиги рассчитывает с нового сезона выступать в УПЛ, и ассистент главного тренера «Шахтера» Дарио Срна уверен, что у команды все получится.

«Мы провели хорошую игру. «Рух» еще два дня назад хорошо сыграл против «Динамо». Нам сегодня важно обойтись без травм, потому что это первая игра за последние два с половиной месяца. Мы играли против хорошей команды. Команды, которую президент развивает. И не только «Рух», но и весь украинский футбол. Большое ему спасибо. Надеюсь, таких людей в Украине будет еще больше».

«У вас прекрасная база, прекрасное будущее, вы будете играть на «Арене-Львов». Желаю вам успеха, играйте в хороший красивый футбол. Когда попадете в Премьер-лигу, 100% там не пропадете», - сказал Срна.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Дарио Срна, Новости футбола.
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