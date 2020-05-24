Дарио Срна похвалил президента Руха

Новости спорта:Хорват считает, что команда добьется успеха в УПЛ.



В воскресенье «Шахтер» провел контрольный матч с «Рухом» и обыграл соперника 4:1. Команда Первой лиги рассчитывает с нового сезона выступать в УПЛ, и ассистент главного тренера «Шахтера» Дарио Срна уверен, что у команды все получится.

«Мы провели хорошую игру. «Рух» еще два дня назад хорошо сыграл против «Динамо». Нам сегодня важно обойтись без травм, потому что это первая игра за последние два с половиной месяца. Мы играли против хорошей команды. Команды, которую президент развивает. И не только «Рух», но и весь украинский футбол. Большое ему спасибо. Надеюсь, таких людей в Украине будет еще больше».

«У вас прекрасная база, прекрасное будущее, вы будете играть на «Арене-Львов». Желаю вам успеха, играйте в хороший красивый футбол. Когда попадете в Премьер-лигу, 100% там не пропадете», - сказал Срна.