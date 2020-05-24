Рома предложила Арсеналу вариант с арендой Мхитаряна

Новости спорта:Арендное соглашение полузащитника истекает в июне.

Рома намерена договориться с Арсеналом о продлении аренды полузащитника Канониров Генриха Мхитаряна еще на сезон с обязательством выкупа игрока в июне 2021 года.

Мхитарян выступает за Рому на правах аренды с сентября 2019 года. Однако у Волков нет возможности выкупить полузащитника предстоящим летом.

Напомним, что Арсенал готов продать Мхитаряна в Рому, но клубам пока не удается сойтись в цене. Канониры просят 10 миллионов фунтов за полузащитника, но римляне пытаются снизить цену.

Ранее Мхитарян заявил о своем желании остаться в Роме по окончании аренды в июне. В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провел 20 матчей за Волков, отличившись шестью голами и четырьмя ассистами.

Рома идет на пятом месте турнирной таблицы Серии А, Арсенал занимает девятую строчку в АПЛ. Чемпионаты Италии и Англии приостановлены из-за пандемии коронавируса.