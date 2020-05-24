Десна разгромила представителя Первой лиги в товарищеском матче

Новости спорта:Претендент на путевку в Лигу чемпионов не оставил шансов одному из лидеров Первой лиги.

На учебно-тренировочной базе ФК Оболонь-Бровар в Буче киевские «пивовары» принимали Десну.

Команда из Чернигова, лишь на три очка отстающая от второго места в УПЛ, забила по два мяча в каждом из таймов (в первом отличились Будкивский и Шевцов, а во втором Филлипов оформил дубль), на что пятая команда Первой лиги ответила лишь одним.

Оболонь-Бровар — Десна 1:4

Десна (стартовый состав): Литовка, Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой, Домбровский, Белич, Будкивский, Шевцов, Калиткинцев, Кузык.

Также в воскресенье, 24 мая, с таким же счетом Шахтер обыграл Рух.