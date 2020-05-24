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Каштру: Цели Шахтера на сезон не изменились

Каштру: Цели Шахтера на сезон не изменились
20:26 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Португалец высказал о подготовке команды к возобновлению сезона.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды в товарищеской встрече против Руха (4:1).

"Приятно вернуться к соревнованиям, ведь мы не играли более двух месяцев. Этот матч показал, что мы готовы. До первого официального поединка есть время, и мы будем выглядеть еще лучше".

Португальский специалист также рассказал, повлияла ли пауза, связанная с пандемией коронавируса, на задачи команды.

"Цели на сезон не изменились. Нужно стать чемпионами Украины и провести хорошую кампанию в Лиге Европы. И Шахтер для этого очень упорно работал. Конечно, вынужденная пауза внесла коррективы, но последние две недели мы трудились вместе и отрабатывали много вещей", - цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, что матч против львовского клуба стал для Шахтера первым после двухмесячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Возобновление сезона УПЛ запланировано на 30 мая.

Смотрите видео голов и обзор товарищеского матча Шахтер - Рух.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, ФК Рух, Луиш Каштру.
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