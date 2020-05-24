Вернер установил историческое достижение в Бундеслиге (Видео)

Новости спорта:Форвард «РБ Лейпциг» оформил хет-трик в обеих матчах сезона против «Майнца»

Сегодня «РБ Лейпциг» в 27-м туре чемпионата Германии на выезде разгромил «Майнц» - 5:0. Хет-трик, как и в матче первого круга (тогда «РБ Лейпциг» выиграл 8:0) оформил лидер «Быков» Тимо Вернер.

Таким образом, Вернер установил историческое достижение. Он стал первым игроком в 21-м веке, кому удалось оформить хет-трик в обеих матчах сезона в Бундеслиге против одного и того же соперника.

Предыдущим, кому удавалось делать подобное, был экс-форвард «Байера» Ульф Кирстен. В сезоне 1998/1999 от него пострадала «Боруссия» Менхенгладбах.

Также Вернер уже сейчас установил личный рекорд результативности за сезон в Бундеслиге – 24 гола. Ранее его лучшим достижением был 21 гол в сезоне 2016/2017.