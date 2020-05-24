Лион вновь призвал возобновить сезон в чемпионате Франции

Новости спорта:Клуб считает, что решение о досрочном завершении сезона было преждевременным.

«Лион» призвал руководство Лиги 1 возобновить сезон в чемпионате Франции, который был досрочно завершен из-за коронавируса:

«Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас объяснил, что полная остановка футбола в Испании означала бы потерю миллиарда евро для испанского футбола, а если матчи будут доиграны без зрителей, то это будет «только» 300 млн евро.

Олимпик Лион надеется, что пример Испании (и чуть ранее – Германии) даст возможность пересмотреть решение, принятое во Франции слишком поспешно. Разумно предположить, что сегодня положение футболистов и тренеров чемпионата Франции куда больше подходит для возобновления чемпионата, чем в момент голосования 23 апреля».