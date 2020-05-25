Алиев рассказал, из-за чего Динамо не вышло в финал Кубка УЕФА 2008/09

Новости спорта:Экс-полузащитник Динамо считает, что киевский клуб поплатился за ошибку российского специалиста.

В полуфинале Кубка УЕФА-2008/09 Динамо сыграло с Шахтером вничью дома (1:1), а затем проиграло на выезде (1:2).

Александр Алиев считает, что в вылете киевлян виноват Юрий Семин.

"Я считаю, что мы не вышли в финал из-за ошибки Палыча. Он убрал с поля Исмаэля Бангура. Мы должны были выигрывать матч в Киеве".

"У меня в конце был момент, когда Милевский отдал, я пробивал с пяти метров, но Пятов потащил. Если бы мы выиграли в Киеве, то прошли бы в финал", — сказал Александр Алиев в эфире Великого футбола.

Ранее свой комментарий по матчу дал ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна.