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Алиев рассказал, из-за чего Динамо не вышло в финал Кубка УЕФА 2008/09

Алиев рассказал, из-за чего Динамо не вышло в финал Кубка УЕФА 2008/09
01:29 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Экс-полузащитник Динамо считает, что киевский клуб поплатился за ошибку российского специалиста.

В полуфинале Кубка УЕФА-2008/09 Динамо сыграло с Шахтером вничью дома (1:1), а затем проиграло на выезде (1:2).

Александр Алиев считает, что в вылете киевлян виноват Юрий Семин.

"Я считаю, что мы не вышли в финал из-за ошибки Палыча. Он убрал с поля Исмаэля Бангура. Мы должны были выигрывать матч в Киеве".

"У меня в конце был момент, когда Милевский отдал, я пробивал с пяти метров, но Пятов потащил. Если бы мы выиграли в Киеве, то прошли бы в финал", — сказал Александр Алиев в эфире Великого футбола. 

Ранее свой комментарий по матчу дал ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна. 

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Все по теме:

ФК Динамо К, Александр Алиев, Юрий Семин, Кубок УЕФА.
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