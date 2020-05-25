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Александр Денисов рассказал о возможном возобновлении УПЛ 30 мая

Александр Денисов рассказал о возможном возобновлении УПЛ 30 мая
01:36 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com Фото: Twitter

Новости спорта:Александр Денисов считает, что возобновление УПЛ будет перенесено на 6 июня.

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал информацию, что возобновление УПЛ, вероятно, будет перенесено на 6 июня.

«Сейчас нет никаких раздоров или споров между клубами – у всех есть единое понимание того, что необходимо возобновлять сезон. Нет ни одного клуба, который стоит на позиции «нет» – все хотят играть в футбол. Есть еще такая вероятность, что наша премьер-лига вернется 30 мая. Скажем так, вероятность не очень высокая.

На 25 мая назначена встреча руководства УАФ и УПЛ с министерством здравоохранения Украины. Будет решаться вопрос увеличения квоты в протоколе с 50 человек, которые присутствуют на спортивных соревнованиях, до 200. Если в понедельник эта квота будет увеличена, то станет понятно, что можно возобновить чемпионат Украины уже со следующих выходных. Есть 10-15% такой вероятности. Если не успевают – футбол увидим с 6 июня», – сказал Денисов.

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Футбол, УПЛ, Александр Денисов.
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