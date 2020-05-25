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Бундеслига. Битва за чемпионство Боруссия - Бавария

Бундеслига. Битва за чемпионство Боруссия - Бавария
13:19 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Во вторник, 26 мая, в Бундеслиге состоится главное противостояние за чемпионство.

«Боруссия» будет принимать дома «Баварию». Два раза подряд дортмундцы финишировали вторыми, лишь немного отстав от мюнхенцев. Смогут ли шмели в этот раз обойти горняков? Времени до окончания чемпионата еще достаточно и произойти может что угодно, но победа в очном противостоянии должна сильно укрепить шансы одной из команд.

В прошлом году «Бавария» выиграла у «Боруссии» оба матча, но они проходили в Мюнхене. Зато дортмундцы могут похвастаться тем, что обыграли чемпиона в Суперкубке. Он, кстати, прошел на домашней арене шмелей.

Сейчас шансы на победу на стороне мюнхенцев. Компания Parimatch дает им 46% на успех против 30% у «Боруссии» (и 24% на ничью). При этом есть высокая вероятность, что мы увидим много голов. 49% на то, что их будет как минимум четыре.

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«Боруссия» после возобновления Бундеслиги показала хороший уровень игры несмотря на длительную паузу. Функциональная готовность футболистов оказалась на должном уровне. И ведь команда явно еще не набрала обороты. В определенных моментах дортмундцы выглядели предпочтительнее «Баварии», так что у шмелей есть неплохие шансы выиграть в этом году чемпионство. Вся борьба еще впереди.

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ФК Бавария, Бундеслига, ФК Боруссия Д, Чемпионат Германии.
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