Ибрагимович получил тяжелую травму на первой тренировке

Нападающий Милана Златан Ибрагимович получил травму во время тренировки.
По информации Sky Sport Italia, у шведа подозрение на повреждение ахиллового сухожилия. Если диагноз подтвердится, то Ибрагимович может выбыть на длительный срок.
Сообщается, что футболист почувствовал дискомфорт в икроножной мышце во время двусторонки.
Игрок в ближайшее время пройдет медицинское обследование, после которого будут определены примерные сроки восстановления.
Отметим, что в сезоне-2019/20 Ибрагимович сыграл в 8 матчах, забив 3 гола и совершив 1 результативную передачу.
Ранее сообщалось о желании шведа покинуть Милан.