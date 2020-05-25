Ибрагимович получил тяжелую травму на первой тренировке

Новости спорта:Златан Ибрагимович покинул тренировочную базу для обследования.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович получил травму во время тренировки.

По информации Sky Sport Italia, у шведа подозрение на повреждение ахиллового сухожилия. Если диагноз подтвердится, то Ибрагимович может выбыть на длительный срок.

Сообщается, что футболист почувствовал дискомфорт в икроножной мышце во время двусторонки.

Игрок в ближайшее время пройдет медицинское обследование, после которого будут определены примерные сроки восстановления.

Отметим, что в сезоне-2019/20 Ибрагимович сыграл в 8 матчах, забив 3 гола и совершив 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось о желании шведа покинуть Милан.