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Matchday. Как вернуть болельщиков на стадион?

Matchday. Как вернуть болельщиков на стадион?
17:17 Сегодня Телеграф

Новости спорта:После снятия ограничений, вызванных карантином, спортивные клубы столкнутся с новым вызовом - выиграть борьбу за зрителя у других развлекательных событий, по которым так соскучатся люди.

В рамках образовательной платформы PM Education эксперты обсудят лучшие примеры организации Matchday и работы с болельщиками в день проведения спортивного мероприятия.

26 мая в 16:00 При поддержке ТМ Parimatch состоится очередная онлайн-конференция Sports Talk Club. Участником дискуссии станет Максим Краснобаев, экс-генеральный менеджер футбольного клуба «Динамо» (Брест). В прошлом сезоне команда стала чемпионом Беларуси как на поле, так и за его пределами. Клуб добился феноменального роста посещаемости болельщиков при минимальных инвестициях.

Второй гость клуба – Максим Карпий, руководитель агентства Sportlab, имеет за плечами огромный опыт организации как крупных мероприятий (Z-Games), так и локальных ивентов. Максим проанализирует лучшие международные практики, а также даст практические советы о том, как организовать проведение спортивного матча, чтобы зрители сами хотели на него попасть.

Для того, чтобы получить ссылку на бесплатную трансляцию конференции, необходимо пройти регистрацию.

Ссылка на регистрацию:  https://forms.gle/4DQV3tXEePuoDr3f8

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TM Parimatch, Sports Talk Club, Максим Краснобаев, Максим Карпий.
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