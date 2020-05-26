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В клубе Ярмоленко посещать раздевалки и душевые пока запрещено

В клубе Ярмоленко посещать раздевалки и душевые пока запрещено
12:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Андрей Ярмоленко в "Вест Хэме" работает без выходных.

Уже несколько дней атакующий футбольный хавбек национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко тренируется в составе английского "Вест Хэма", который возобновил подготовку после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Команда из Лондона перед возвращением к обычным тренировкам нынче работает без выходных, сообщает пресс-служба УАФ.

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"Продолжается первая фаза подготовки. Футболисты приезжают и уезжают из базы Rush Green в собственных тренировочных комплектах формы. То есть посещать раздевалки и душевые пока запрещено", - отмечается в сообщении.

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Сборная Украины, АПЛ, Андрей Ярмоленко, ФК Вест Хєм.
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