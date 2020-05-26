В клубе Ярмоленко посещать раздевалки и душевые пока запрещено

Уже несколько дней атакующий футбольный хавбек национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко тренируется в составе английского "Вест Хэма", который возобновил подготовку после паузы, связанной с пандемией коронавируса.
Команда из Лондона перед возвращением к обычным тренировкам нынче работает без выходных, сообщает пресс-служба УАФ.
"Продолжается первая фаза подготовки. Футболисты приезжают и уезжают из базы Rush Green в собственных тренировочных комплектах формы. То есть посещать раздевалки и душевые пока запрещено", - отмечается в сообщении.