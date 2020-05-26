Экс-игрок Шахтера работает на телевидении

Новости спорта:Экс-игрок «Шахтера» рассказал о том, чем занимается после окончания карьеры.

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Разван Рац назвал, что мешает ему стать тренером.

– Живем в Бухаресте. В целом все хорошо. Работаю на телевидении. В родной Слатине – футбольная Академия и гостиничный бизнес. Правда, последние процессы на данный момент ограничены. Образно выражаясь, «страдаю», как и все, только из-за сложившейся в мире ситуации с коронавирусом. Я сделал определенный социальный жест: сейчас в моей гостинице соотечественники, вернувшиеся в Румынию из-за границы и находящиеся на обязательном карантине. На сегодня уже четвертая смена. Плюс ранее инвестировал в IT-компанию: занимается блокчейн-технологией в сфере кибербезопасности.

– Кто вы теперь в большей степени: инвестор и руководитель или эксперт и аналитик на спортивном ТВ?

– Я сейчас мультифункциональный человек. Пытаюсь все успеть: следить и за IT-компанией, и за гостиницей, и за правильным развитием Академии. В этих сферах учусь. В то же время работаю экспертом на телевидении, что приближает меня к футболу. Словом, делаю то, что нравится и что умею.

– Тренерская деятельность – не ваше?

– У меня есть минус – терпение. Его немного, и из-за этого мне было бы очень тяжело стать тренером. А наставник, который не готов ждать и хочет, чтобы все получилось сразу, вряд ли добьется успеха. Мне подходит административная работа. Безусловно, хочется быть рядом с футболом, потому что мне это близко. В свое время окончил факультет по спортменеджменту и несколько курсов по той же специальности. А вообще оптимально быть в менеджменте клуба и в то же время тренироваться с ребятами, но сложно сказать, насколько это в принципе возможно.