Скачать
Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Стильная жена Марио Гетце, которому позавидует каждый мужчина (Фото)
Стильная жена Марио Гетце, которому позавидует каждый мужчина (Фото)
Шахтер и Динамо могут сыграть 31 мая в Киеве
Шахтер и Динамо могут сыграть 31 мая в Киеве
Кличко в команде Холифилда (Фото)
Кличко в команде Холифилда (Фото)
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов

Экс-игрок Шахтера работает на телевидении

Экс-игрок Шахтера работает на телевидении
13:03 Сегодня Телеграф ФК Шахтер Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-игрок «Шахтера» рассказал о том, чем занимается после окончания карьеры.

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Разван Рац назвал, что мешает ему стать тренером.

– Живем в Бухаресте. В целом все хорошо. Работаю на телевидении. В родной Слатине – футбольная Академия и гостиничный бизнес. Правда, последние процессы на данный момент ограничены. Образно выражаясь, «страдаю», как и все, только из-за сложившейся в мире ситуации с коронавирусом. Я сделал определенный социальный жест: сейчас в моей гостинице соотечественники, вернувшиеся в Румынию из-за границы и находящиеся на обязательном карантине. На сегодня уже четвертая смена. Плюс ранее инвестировал в IT-компанию: занимается блокчейн-технологией в сфере кибербезопасности.

– Кто вы теперь в большей степени: инвестор и руководитель или эксперт и аналитик на спортивном ТВ?

– Я сейчас мультифункциональный человек. Пытаюсь все успеть: следить и за IT-компанией, и за гостиницей, и за правильным развитием Академии. В этих сферах учусь. В то же время работаю экспертом на телевидении, что приближает меня к футболу. Словом, делаю то, что нравится и что умею.

Стильная жена Марио Гетце, которому позавидует каждый мужчина (Фото)

– Тренерская деятельность – не ваше?

– У меня есть минус – терпение. Его немного, и из-за этого мне было бы очень тяжело стать тренером. А наставник, который не готов ждать и хочет, чтобы все получилось сразу, вряд ли добьется успеха. Мне подходит административная работа. Безусловно, хочется быть рядом с футболом, потому что мне это близко. В свое время окончил факультет по спортменеджменту и несколько курсов по той же специальности. А вообще оптимально быть в менеджменте клуба и в то же время тренироваться с ребятами, но сложно сказать, насколько это в принципе возможно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, Разван Рац.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милевский: Премиальные от Суркиса за победу над Шахтером - за поражения не платят
02 Чемпионат возобновится матчем Динамо - Шахтер
03 Грицай: Усик признает, что на самом деле боится боев без правил (Видео)
04 Бразилец Шахтера может перейти в ПСЖ
05 Лунин отправился на море (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь