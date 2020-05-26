Боруссия Д - Бавария: где смотреть мачт Бундеслиги

Новости спорта:Немецкие гранды сойдутся в важнейшем матче в разгар чемпионской гонки.

26 мая состоится матч 28-го тура чемпионата Германии между дортмундской "Боруссией" и мюнхенской "Баварией". Встреча пройдет в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

"Бавария" является лидером чемпионата Германии, набрав 61 очко. "Боруссия" занимает второе место, имея в активе 57 очков.

Начало встречи в 19:30. Прямая трансляция - на канале Футбол 1, Мегого.

"Бавария" является самым титулованным немецким клубом. Мюнхенцы 29 раз становились чемпионами Германии и пять раз выигрывали Лигу чемпионов. "Боруссия" выигрывала чемпионский титул восемь раз и однажды становилась победителем Лиги чемпионов.