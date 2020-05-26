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Роналду: Я не думаю, что есть кто-то лучше меня

Роналду: Я не думаю, что есть кто-то лучше меня
14:24 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Криштиану Роналду считает себя лучшим в истории.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду заявил, что не видит ни одного футболиста, кого можно было бы считать лучше. Португалец уверен, что сможет сделать все, при этом отмечает, что владеет некоторыми навыками, которые не сможет повторить никто другой.

"Я не думаю, что есть кто-то лучше меня. Ни один игрок не делает того, чего я не смог бы сделать. И в то же время, я умею делать то, что не сможет повторить кто-то другой".

"Нет более полноценного игрока, чем я. Я лучший игрок в истории", - цитирует португальца Goal.com.

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Напомним, что игрок уже вернулся к тренировкам с Ювентусом, отбыв перед этим двухнедельных карантин.

Ранее Роналду показал трюк, закинув мяч в баскетбольное кольцо ногой.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Чемпионат Италии.
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