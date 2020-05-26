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Карпаты покинул еще один представитель Люксембурга

Карпаты покинул еще один представитель Люксембурга
14:42 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Ранее клуб покинул его соотечественник Мартинс.

Защитник Тим Халл объявил о своем уходе из Карпат в социальных сетях.

«Хочу сообщить, что больше не являюсь футболистом Карпат. Хочу поблагодарить тренеров, партнеров, персонал и фанатов за этот сезон. Желаю удачи в будущем», — написал Халл в Instagram.

Халл стал футболистом Карпат в августе 2019 года, с тех пор отыграв в 19 матчах за львовян (все — полностью) и забив единственный гол.

Ранее Карпаты расстались с другим представителем Люксембурга — защитником Марвином Мартинсом.

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На прошлой неделе подопечные Романа Санжара возобновили тренировки в закрытом режиме. На паузу в Favbet Лиге львовяне ушли на последнем месте в таблице.

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ФК Карпаты, Футбол, УПЛ, Тим Халл.
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