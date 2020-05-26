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Бэйл: Многие люди считают мою любовь к гольфу проблемой

Бэйл: Многие люди считают мою любовь к гольфу проблемой
15:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Гарет рассказал об одном из своих любимых занятий.

Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл ответил на обвинения в одержимости гольфом.

"Многие люди считают мою любовь к гольфу проблемой. Я этого не понимаю. Я говорил об этом много раз, и все считают, что это нормально. Но СМИ говорят о том, что я должен отдыхать, а игра в гольф может привести к травмам".

"Мне просто нравится играть. Это позволяет отвлечься от футбола и очистить мысли. Такие занятия перезагружают весь мозг. На следующий день чувствуешь себя отдохнувшим и готовым к тому, чтобы направить все силы на футбол", - заявил валлиец в эфире подкаста Erik Anders Lang.

Напомним, что осенью прошлого года форвард подвергся критике фанатов после фотографии с флагом, на котором было написано "Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке".

Стильная жена Марио Гетце, которому позавидует каждый мужчина (Фото)

Ранее сообщалось, что Бэйл пожертвовал крупную сумму денег на борьбу с COVID-19 в Уэлльсе и Испании.

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ФК Тоттенхэм, АПЛ, Гарет Бэйл, ФК Реал Мадрид.
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