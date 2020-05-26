Президента Лацио Лотито обвинили в нарушении налогового законодательства

Новости спорта:Клаудио Лотито законным путем платил лишь часть зарплаты Мауро Сарате.

Бывший агент аргентинского форварда Мауро Сарате обвинил президента Лацио Клаудио Лотито в нарушении налогового законодательства при выплате зарплаты футболиста, выступающего нынче за Бока Хуниорс — сообщает Gazzetta dello Sport.

По словам Луиса Руцци, из 20 миллионов евро, положенных его бывшему клиенту за 5 лет (с 2008-го по 2013 годы), Лотито законным путем выплатил лишь 7 миллионов, а остальная сумма была переведена на счета британской фирмы Pluriel Limited, зарегистрированной на имя брата Сарате. Делалось это с целью избежать налогообложения.

Ни Лацио, ни Лотито пока не дали официального ответа на обвинения, прозвучавшие в программе "Гиены" на телеканале Italia 1.

Сарате провел в составе Лацио 126 матчей во всех турнирах и забил 34 мяча.