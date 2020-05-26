Новости спорта:Министерство здравоохранения дало добро.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дал добро на проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 апреля. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"Большой футбол возвращается в Украину! Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая.

Большое спасибо министру, заместителю министра и главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего восстановления соревнований.

Прошу членов Исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований. Новых побед украинскому футболу!", - написал в Facebook Павелко.

Напомним, что на момент остановки чемпионата команды успели сыграть 23 тура. Расписание матчей уже скоро станет известно.