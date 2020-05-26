Ассистентом Симеоне станет Габи

Новости спорта:В июне истекает его контракт с Аль-Саддом.

Экс-полузащитник Атлетико Габи Фернандес станет ассистентом главного тренера Матрасников Диего Симеоне. На должности он сменит нынешего помощника Германа Бургоса.

Испанец приступит к выполнению обязанностей после того, как в июне завершится действие его контракта с катарским Аль-Саддом.

Габи — большой фаворит болельщиков Атлетико. В течение карьеры он отыграл за Матрасников более 400 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 43 результативных передачи.

После перехода в Аль-Садд летом 2018 года Фернандес сыграл за клуб в 55 матчах и отличился единственной результативной передачей.

Ла Лига может возобновить чемпионат Испании 11 июня. На вынужденную паузу подопечные Симеоне ушли на шестом месте в таблице.