Погба потеряет в деньгах, если перейдет в Ювентус

Новости спорта:Полю Погба придётся пойти на финансовые уступки, чтобы перейти в «Ювентус».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба был уведомлён о том, что ему придётся пойти на сокращение зарплаты, если он хочет перейти в туринский «Ювентус» в ближайшее трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на Tuttosport.

«Манчестер Юнайтед» хочет получить за Погба около € 100 млн. В сделку могут включить несколько футболистов «Ювентуса». В услугах Поля заинтересованы также мадридский «Реал», миланский «Интер» и «Пари Сен-Жермен».

Контракт Погба с «Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года. «Красные дьяволы» могут воспользоваться опцией продления соглашения с игроком на один сезон.

В нынешней кампании 27-летний игрок записал в свой актив 2 результативные передачи в 7 матчах английской Премьер-лиги.