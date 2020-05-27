У Тернополя забрали финал Кубка Украины

Новости спорта:Решающий матч теперь будет сыгран во Львове.

Украинская ассоциация футбола официально постановила, что финальный поединок Кубка Украины будет перенесен из Тернополя во Львов.

Это решения было принято в связи с рекомендациями МОЗ. В организации разрешили проводить поединки, где уже ослабили карантинные меры.

Кроме того, на самом стадионе будет находиться до 200 человек – минимальное количество людей, необходимых для органзиции матча. Также в финале будет использоваться система VAR.

Кроме того, президент УАФ Андрей Павелко в Facebook заявил, что решающий матч 2021 года состоится в Тернополе, так как этот город должен был принять финальную игру в этом году.