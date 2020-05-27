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Неймар хочет покинуть ПСЖ нынешним летом

Неймар хочет покинуть ПСЖ нынешним летом
07:12 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Бразильский форвард надеется вернуться в «Барселону».

Форвард ПСЖ Неймар хочет покинуть клуб нынешним летом. Бразилец разочарован уровнем конкуренции во французской Лиге 1 и не чувствует себя счастливым в ПСЖ.

Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Неймара является возвращение в «Барселону».

При этом форвард осознает, что у «Барселоны» серьезные финансовые трудности, и готов пойти на снижение зарплаты.

Для того, чтобы выкупить Неймара у ПСЖ, «Барселоне» придется сначала избавиться от нескольких игроков.

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Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Лиги 1 на счету форварда 18 голов и 9 ассистов в 24 матчах.

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Сборная Бразилии, ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар.
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