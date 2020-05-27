Неймар хочет покинуть ПСЖ нынешним летом

Форвард ПСЖ Неймар хочет покинуть клуб нынешним летом. Бразилец разочарован уровнем конкуренции во французской Лиге 1 и не чувствует себя счастливым в ПСЖ.
Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Неймара является возвращение в «Барселону».
При этом форвард осознает, что у «Барселоны» серьезные финансовые трудности, и готов пойти на снижение зарплаты.
Для того, чтобы выкупить Неймара у ПСЖ, «Барселоне» придется сначала избавиться от нескольких игроков.
Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Лиги 1 на счету форварда 18 голов и 9 ассистов в 24 матчах.