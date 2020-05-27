Чемпионат Италии возобновится 13 июня

Новости спорта:Серия А подтвердила возобновление сезона с 13 июня.

Руководство Серии А выступило с заявлением, подтверждающим план возобновления чемпионата Италии с 13 июня, сообщает Football Italia.

Вчера, 26 мая, 20 клубов обсудили ситуацию в режиме видеоконференции, а затем выступили с заявлением, которое, по сути, подтвердило всё, что было принято на последнем заседании 13 мая.

Это означает, что первоначальный график возобновления турнира с 13 июня остаётся неизменным.

Весьма вероятно, что выходные 13 июня будут использоваться для четырёх матчей 25-го тура, которые были перенесены в марте: «Аталанта» — «Сассуоло», «Интер» — «Сампдория», «Торино» — «Парма» и «Верона» — «Кальяри».

Таким образом, полный сезон возобновится с 20 июня, и каждая команда сыграет одинаковое количество игр.

Окончательное решение будет принято 29 мая, после встречи министра спорта, представителей Федерации футбола Италии и руководства Серии А.

Другая часть заявления касалась судебного разбирательства телевизионных компаний Sky Sport Italia и DAZN, поскольку они пытаются удержать последнюю треть своих платежей клубам, так как с 10 марта футбол не транслировался. Клубы нуждаются в этих деньгах, чтобы сбалансировать бюджет и в значительной степени уже использовали эти средства в своих расчётах. Клубы остаются твёрдыми в требовании Sky и DAZN соблюдать согласованные контракты.