Флик: У нас получилось сделать большой шаг вперед

Новости спорта:Наставник мюнхенцев доволен качеством игры своих подопечных.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик остался доволен игрой своих подопечных в Дортмунде в матче 28-го тура Бундеслиги (1:0).

«Мы хотели сегодня выиграть и сделать большой шаг вперед. У нас это получилось. Я очень доволен игрой команды».

«Мы были сосредоточены, решительны, бодры и иногда очень смелы. Для меня всегда важно, чтобы игроки показывали высокое качество игры, как на тренировках, так и в матче».

Бавария, благодаря победе, оторвалась в Бундеслиге от идущих вторыми Шмелей на 7 очков. До завершения чемпионата подопечным Флика осталось сыграть 6 туров.

В следующем матче Бавария примет Фортуну 30 мая. Боруссия на следующий день сыграет против Падерборна.