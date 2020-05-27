Манчестер Юнайтед ведет переговоры с нигерийским форвардом

Новости спорта:Аренда нигерийца рассчитана до конца мая.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер подтвердил, что клуб ведет переговоры по продлению аренды форварда Одиона Игало. Соглашение нигерийца истекает в конце мая и он должен будет вернуться в Шанхай Шеньхуа.

«Мы в диалоге. На данный момент ничего не согласовано. Надеюсь, он сможет завершить начатое и побороться с нами за трофей», — сказал наставник МЮ.

«Арендная сделка была до конца мая, так что, очевидно, он должен вернуться. Сейчас мы просто ждем, как будет развиваться ситуация дальше».

Ранее сообщалось, что китайский клуб, которому принадлежит игрок, позволит нигерийцу остаться в МЮ только при условии полного выкупа контракта. Английский гранд, при этом, еще не делал официального предложения о трансфере.

Игало присоединился к МЮ в январе на правах аренды до конца сезона и забил 4 гола в 8 матчах манкунианцев во всех турнирах.

Английская Премьер-лига подбирается все ближе к возобновлению сезона в июне. Возможные даты рестарта — 19 и 26 июня.