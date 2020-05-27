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Английский футболист умер в возрасте 23 лет

Английский футболист умер в возрасте 23 лет
08:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Английский футболист Кристиан Мбулу скончался в возрасте 23 лет.

Защитник «Моркама» Кристиан Мбулу, ранее выступавший за «Мотеруэлл», скончался в возрасте 23 лет. Причина смерти футболиста не сообщается.

«Мы были шокированы, когда узнали о смерти Кристиана. Он был дружелюбным, приятным и самоотверженным юношей, которого мы все очень любили. Все наши мысли с семьёй Кристиана в эти тяжёлые времена», — приводятся слова председателя «Мотеруэлла» Джима Макмахона на официальном сайте клуба.

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Ранее стало известно о смерти воспитанника «Пари Сен-Жермен» Жордана Диакисе, который ушёл из жизни в возрасте 24 лет. Причина смерти также не сообщалась. Футболист выступал за команды «ПСЖ» различных возрастных категорий с 2012 по 2015 год, после чего некоторое время пребывал без клуба. С 2017 по 2018 год Жордан играл в Швейцарии, а затем год провёл в Хорватии.

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Кристиан Мбулу, ФК Моркам, ФК Мотеруэлл.
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