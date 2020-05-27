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Наставник Мариуполя: У нас первый выезд во Львов - будем ехать на автобусе

Наставник Мариуполя: У нас первый выезд во Львов - будем ехать на автобусе
08:14 Сегодня Телеграф Канал Футбол

Новости спорта:Наставник «Мариуполя» назвал проблемы после возвращения УПЛ.

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич рассказал о положительных и негативных последствиях карантина для его команды. Специалист рад, что за время паузы все его травмированные подопечные восстановились, однако расстроен из-за возникших проблем с логистикой.

«Все, у кого были травмы, восстановились и тренируются в общей группе. Также из плюсов карантина – мы можем тренироваться на быстрых полях.

Из отрицательного – пока нам придется передвигаться на автобусе. У нас первый выезд во Львов. Надо будет выезжать в четверг, заночевать где-то под Киевом, а в пятницу утром позавтракать и отправиться дальше. Нужно чтобы футболисты ночью спали не в автобусе, а на кроватях в горизонтальном положении», – сказал Бабич.

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Отметим, что сезон в УПЛ возобновится 30 мая. В первом матче после паузы «Мариуполь» сыграет с «Карпатами».

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Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Мариуполь, Александр Бабич.
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