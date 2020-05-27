Игрок Шальке травмировался до конца сезона

Новости спорта:Игрок Шальке выбыл до конца сезона.

Полузащитник "Шальке" Суат Сердар пропустит оставшиеся матчи до конца сезона из-за травмы, заявил главный тренер команды Дэвид Вагнер. 23-летний немец турецкого происхождения получил травму левого колена в проигранном дома матче с "Аугсбургом" (0:3) в воскресенье и будет отсутствовать в течение трех-четырех месяцев по словам наставника "королевскосиних".

Также стали известны условия, при которых американский тренер останется в "Шальке".

Гельзенкирхенцы занимают восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги после девяти матчей подряд без побед и рискует пропустить европейские турниры. Завтра "Шальке" сыграет на выезде с "Фортуной" а потом — дома с "Вердером".