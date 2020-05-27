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Павелко: У нас с первого дня была жесткая позиция, что чемпионат нужно доиграть

Павелко: У нас с первого дня была жесткая позиция, что чемпионат нужно доиграть
08:45 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: УАФ

Новости спорта:Президент УАФ доволен, что чемпионат Украины возобновится 30 мая.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал решение с 30 мая возобновить сезон УПЛ и Кубка Украины:

«Я хочу поздравить всех наших болельщиков с возвращением большого футбола в Украине. Я думаю, что это главная новость, которую все ждали. Все соскучились по нашему украинскому футболу. Видим, что футболисты тоже соскучились, они покажут хорошую игру. Как только мы получили сегодня разрешение от МОЗ, мы мгновенно провели исполком с решением о возобновлении чемпионата и утверждении календаря. Это говорит о том, что мы дали рестарт большого футбола в стране.

Такой большой срок без футбола - это большой удар в целом по развитию футбола в нашей стране. Как только пришли первые положительные динамики по пандемии, мы вышли на более активное общение. До этого мы помогали врачам, у нас была активная работа областных и региональных федераций. Мы также остановили чемпионат как только получили решение Кабинета министров, когда мы провели исполком день в день. Тогда мы остановили чемпионат сразу и не дали повода для обвинений в затягивании решения. УЕФА четко показал позицию, что национальные ассоциации имеют право принимать такое решение, но с учетом решения Кабмина.

У нас с первого дня была жесткая позиция, что чемпионат нужно доиграть и мы его обязательно доиграем. Мы еще раз подтвердили, что не меняем своих планов и у нас нет никаких симпатий или антипатий в этих вопросах. Наш главный принцип - спортивный и равенство для всех команд. Они должны в спортивной борьбе завоевать право представлять страну в еврокубках. Клубы согласились и проголосовали единогласно за то, что 30 мая их устраивает. Мы вели с ними консультации, узнавали у тренеров состояние игроков, хватит ли им времени восстановить физические кондиции», - сказал Павелко.

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Отметим, что за девять туров до финиша сезона «Шахтер» опережает «Зарю» и «Динамо» на 13 очков.

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Сборная Украины, Андрей Павелко, УАФ.
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